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HDP Batman milletvekili Aslan gözaltında

HDP Batman milletvekili Aslan gözaltında.13839
  • Giriş : 18.02.2017 / 20:41:00
  • Güncelleme : 18.02.2017 / 20:45:46

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'de gözaltına alındı.

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HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin’in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, Aslan hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla, 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle de yakalama kararı çıkarılmıştı.

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