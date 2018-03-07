HDP'den açıklama: Şirketler gibi evlenebilirler
Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında oluşturulan Cumhur ittifakı ile ilgili HDP'li Ayhan Bilgen, değerlendirmelerde bulundu. Bilgen, ittifakın muhalafete karışmaması gerektiğini belirtti.
HDP'lilerin milletvekilliklerinin düşürülmesi, erken seçim, seçim güvenliği ve ittifakı konularını değerlendiren Bilgen, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliklerinin düşürüldüğünü anımsattı. Bilgen, milletvekilliklerinin düşürülme gerekçelerinin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtti.
İttifak tartışmalarına ilişkin Bilgen, seçmen iradesinin sınırsızca sandığa yansımasını istediklerini söyledi. Bir seçimin demokratik olmasının koşullarını konuşmadan, olağanüstü ile yüzleşmeden seçim ittifakının değerlendirilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kendi koalisyonlarını kurabilirler, fikren, ideolojik olarak, program açısından birbirlerine çok yakın olabilirler. Tek parti haline gelebilirler. Şirketler gibi evlenebilirler ama muhalefeti dizayn etmeye çalışmasınlar, muhalefete akıl vermeye kalkmasınlar. Muhalefetin kiminle, nerede, nasıl buluşacağına dair nezaketten yoksun yaklaşımlar içerisine girmesinler. Şu anda gündemimizde ittifak yok, kendi adayımızla seçim yarışına gireceğiz ve üzerimizdeki baskıların herkesi şaşırtacak ciddi bir patlamaya neden olacağını göstereceğiz."
Bilgen, adaylık konusunda ise henüz isim tartışma noktasında olmadıklarını belirtti.
"SEÇİME HAZIRIZ"
Ayhan Bilgen, bir gazetecinin, "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Eğer anketlerde kendilerini garanti altında görseler vallahi 2 ay içerisinde seçime giderler. Bunu görmedikleri, böyle bir ihtimalin olmadığı, aldıkları sinyallerin tam tersine çok ciddi bir rahatsızlık içerdiği, AKP'nin kendi içerisinde bile hem Suriye politikası, hem şeker fabrikaları hangi konuya değinirseniz değinin, çok ciddi bir tepki olduğunu gösteriyor. Bir planlama yaparlar, yerel seçimi ya da genel seçimi öne çekecek olurlarsa da biz her koşul altında bu yarışa hazırız."
NTV
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