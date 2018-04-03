Facebook Twitter Rss

HDP'den açıklama: Sonbaharda seçim var

HDP'den açıklama: Sonbaharda seçim var.12829
  • Giriş : 03.04.2018 / 16:07:00

Halkların Demokratik Partisi'nden çarpıcı bir seçim iddiası geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Erken seçim için çarpıcı iddia. Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti ve MHP'nin gizli yaptığı görüşmelerde seçim tarihini belirlediklerini iddia etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu yılın sonbaharında bu ülkeyi bir seçim bekliyor” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, nükleer santrale karşı olan dernek üyeleriyle Çanakkale'den Ankara'ya yürüyerek gelen üç kadının grup toplantısına katıldığını söyledi.

Türkiye'nin geleceği ve siyaseti açısından 5 Nisan 2015 tarihinin önemli bir kırılma olduğunu öne süren Buldan, o tarihten bu yana terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan herhangi bir haber alınamadığını ifade etti.

Terör örgütünün elebaşı Öcalan ile yaptıkları son görüşmeyi anlatan Buldan,  "Bırakın gözlemci heyetin İmralı adasına gitmesini, ne yazık ki Dolmabahçe Mutabakatı bile hükümet, AKP iktidarı tarafından yok sayıldı, inkar edildi" ifadesini kullandı. 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin, Öcalan'ın durumuna ilişkin raporunun 15 gün önce açıklandığını dile getiren Buldan, raporun açıklanmasının hükümet tarafından iki yıl boyunca bekletildiğini iddia etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Buldan, şöyle konuştu:

"HDP olarak başından beri hep ifade ettik, bugün de aynı şeyleri söylüyoruz; Afrin'e başlatılan bir işgal girişimidir. Afrin'de yaşayan insanlar, orada doğup büyüyenler kendi yaşadıkları toprakları, evleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Oradan sürgün edilmişlerdir. İlçede, akşam başlatılan sokağa çıkma yasağıyla birlikte Afrinliler'in evleri talan ediliyor, yağmalanıyor. Bu da ÖSO güçleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Orada insanlar ölüyor, evlerini barklarını terk etmek zorunda kalıyor, ancak AKP hükümeti ve MHP yetkilileri, oradan rant elde etmenin, para kazanmanın yollarını aramaya çalışıyor."

NTV

Beşiktaşlı kalecinin ikiz bebekleri oldu!

Bebeğiyle Akkuyu'yu tanıttı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan ve Putin'den ilk açıklama

Erdoğan ve Putin'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'den açıklama geldi.

UEFA'dan hakem Cüneyt Çakır'a dev görev

UEFA'dan hakem Cüneyt Çakır'a dev görev

FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yarın dev bir maçı yönetecek.

 

Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı

Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı.

Hükümetten CHP'ye üniforma yanıtı

Hükümetten CHP'ye üniforma yanıtı

AK Parti hükümetinden CHP'ye üniformalı ziyaret yanıtı geldi.

 

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek.

Erdoğan: Türkiye'siz karar alınamaz

Erdoğan: Türkiye'siz karar alınamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya