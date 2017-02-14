HDP'den 'Boykot' açıklaması geldi
16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumunda boykotu tartıştıkları iddia edilen Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kerestecioğlu, seçmenin her yerde sandık başına gideceğini belirtti.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Anayasa referandumunda boykotu tartıştıklarına ilişkin iddiaları yalanlayarak, “Seçmenimiz referandumda her yerde sandığa gidecek ve her yerde ‘hayır’ diyecek” açıklaması yaptı.
Dün Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kerestecioğlu, “Ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki, seçim dönemlerinde dahi insanların konuşmasına tahammül kalmadı. Ellerindeki tüm güce rağmen yurttaşları ikna edemiyorlar. Ne yapsalar olmayacak, o sandıktan evet çıkmayacak” diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Kurtulmuş'un elindeki anket sonuçları!
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yapılan referandum anketleri hakkında bir açıklamada bulundu.
MEB Bakanı'ndan 'yaz tatili' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaz tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Türkeş'ten flaş referandum açıklaması
AK Partili Tuğrul Türkeş, referandum sürecine ilişkin konuştu.
Ömer Çelik, Fransa televizyonuna konuştu
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, OHAL'le yönetilen bir başka ülke olan Fransa'nın France 24 kanalın
Muharrem İnce'yi kendi silahıyla vurdu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce'yi kendi açıklamasıyla vurdu.