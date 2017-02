HDP'den 'Boykot' açıklaması geldi

16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumunda boykotu tartıştıkları iddia edilen Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kerestecioğlu, seçmenin her yerde sandık başına gideceğini belirtti.HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Anayasa referandumunda boykotu tartıştıklarına ilişkin iddiaları yalanlayarak, “Seçmenimiz referandumda her yerde sandığa gidecek ve her yerde ‘hayır’ diyecek” açıklaması yaptı.Dün Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kerestecioğlu, “Ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki, seçim dönemlerinde dahi insanların konuşmasına tahammül kalmadı. Ellerindeki tüm güce rağmen yurttaşları ikna edemiyorlar. Ne yapsalar olmayacak, o sandıktan evet çıkmayacak” diye konuştu.