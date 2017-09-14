HDP'den cenaze açıklaması
Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması sonrası Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanlığı Yardımcılığı görevini üstlenen Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin partiden açıklama geldi.
Açıklamada, "Düşmanlık ektiğinizde barbarlık biçersiniz. İşte bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır" denildi.
Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'da gerçekleştirilen cenaze töreninde düzenlenen saldırıya ilişkin HDP'den basın açıklaması yayınlandı.
'Irkçı barbarlar Ankara’nın İncek’inde ortaya çıktı' başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Eş Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defin işleminden sonra Ankara İncek Mezarlığı’nda ırkçı bir saldırı düzenlendi. İnsani ve dini değerlerden zerrece nasibini almamış bir barbarlar güruhu, ‘Cenazeyi buraya gömdürmeyiz’ diyerek saldırdı.
Cenaze defnedildiği mezardan çıkarılarak tekrar morga götürüldü.
Toplumun her hücresine düşmanlık tohumları serpen, ağzını her açtığında toplumda kutuplaşmayı derinleştiren, halkları birbirine düşürmek için elinden geleni yapan iktidar bu yaşananların tek siyasi sorumlusudur.
Düşmanlık ektiğinizde barbarlık biçersiniz. İşte bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır.
İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Başbakan ve nihayetinde AKP Genel Başkanı, kendilerine biat eden bütün kurumlar ve mensupları ile birlikte bu utanç durumunun müsebbibidir, yaratıcısıdır, sahibidir.
Acımız büyük. Karşımızda duran ve insani hiçbir değere sahip olmayan bu barbarlar güruhunu ve onların başındaki siyasi iradeyi gördükçe kararlılığımızı da büyütüyoruz. Bu yaşananları ve buna sebep olanları en sert biçimde kınıyor ve protesto ediyoruz.
Hatun Tuğluk’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve halkımıza da başsağlığı ve sabır diliyoruz.
İnsani değerlere sahip çıkanlar er ya da geç bu kötülüğü bertaraf edecektir. Zulüm, baskı ve kötülükle abad olunamayacağını görecek ve yaşayacaksınız."
Konuya ilişkin AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu da değerlendirmede bulundu. Yeneroğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cenaze karşısında huşû yakışır" diyerek Hz. Muhammed'in cenazeye yönelik tutuma ilişkin bir hadisine atıfta bulundu.
SPUTNİK
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