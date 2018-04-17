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HDP'den erken seçim açıklaması: Biz de varız

HDP'den erken seçim açıklaması: Biz de varız.12829
  • Giriş : 17.04.2018 / 15:09:00

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, erken seçim iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

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Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sabah saatlerinde grup toplantısında erken seçime dair açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir grup milletvekili ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yaptıkları ziyaretin oldukça önemli olduğunu belirterek, yaptıkları temasları anlattı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik operasyonuna değinen Buldan, elbette ki kimyasal silahların kullanılmasından yana olmadıklarını ve bunun bir insanlık suçu olduğunu her zaman ifade ettiklerini, çözümün bombalarla değil, bu silahları kullananları bağımsız heyetlerle ortaya çıkarmak, yargılamak ve cezalandırmak olduğunu söyledi.

"BİZ SEÇİME DE VARIZ"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına değinen Buldan, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklamayacağını savundu. Buldan, şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli, bir erken seçimden bahsetti. Peki, OHAL süreci devam ederken bir seçim sürecini bu ülke nasıl kaldıracak? Çıkardığınız antidemokratik yasalar, seçim yasaları varken bu ülke demokratik bir şekilde nasıl seçime gidecek? Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız. İşte, il eş başkanlarımız buradadır. Bütün il eş başkanlarıma çAğrı yapıyorum, yapılacak olan erken seçimlere herkes hazırlıklı olsun. Demokrasi güçlerine, kadınlara, sol ve sosyalist kesimlere çAğrı yapıyorum; bu ülkede AKP'yi defetmenin, iktidardan devirmenin zamanı gelmiştir. O da yapılacak olan seçimlerdir."

Buldan, ekonomik parametrelere de işaret ederek, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının ardından bir kez daha doların yükseldiğini gördüklerini söyledi. Buldan, "Doları bu noktaya getiren AKP-MHP ve OHAL lobisidir. Bu üç lobi üzerinden ekonominin geldiği nokta ortadadır." görüşünü savundu.

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