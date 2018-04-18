HDP'den erken seçim için açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasının sonrasında partiler hareketlendi. Konuya ilişkin Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Bilgen'den açıklama geldi.
HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen,"Hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın bu süreci tartışmasını bile istemediler." diye değerlendirdi.
Bilgen, TBMM'de gazetecilerin erken seçime ilişkin sorularını yanıtladı.
Bilgen, seçimlere hazır olma, seçim yoluyla demokratik değişimi gerçekleştirme konularında toplumun güçlü bir irade, kararlı bir tavır ortaya koyacağını, toplumla alay eder yaklaşımın hesabının sorulacağını bildirdi.
Yasaklama, engelleme, eşit ve adil bir yarışın olmaması konusunda her türlü ayak oyunun çevirileceği bir ortamda seçime gittiklerini savunan Bilgen, "Kotardıkları tek şey, ittifak yasası, yani kendilerini kurtarmak. Bir de hileli seçim yapabilmenin kanallarını, imkanlarını açabilmek. 16 Nisan referandumundan bu yana topluma vaat ettikleri ne ortamı tesis ettiler ne de parlamentodan geçirilmesi gereken uyum yasalarıyla ilgili bir şey yapma planına girdiler. Şimdi her şey tam bir kaos." diye konuştu.
Seçim tarihine ilişkin soruya Bilgen, şu yanıtı verdi:
"Bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bilinçli, planlı ve bir taraftan sanki ülke çıkarınaymış gibi seçim gündeme girdi. 'Kaçınılmaz, bir an önce yapalım' gibi hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Seçimlere, yetişebileceği her tarihte hazırlıklıyız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın hiç olmazsa bu süreci tartışması, partilerin, milletvekillerinin, iktidar partisinin milletvekillerinin bu süreci tartışmasını bile istemediler. Sandık yoluyla otoriter bir rejimi kurumsallaştırma, kalıcılaştırma girişimidir."
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim ile ilgili açıklama yaptı.
Başbakan o partileri açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçime girecek partileri açıkladı.
Dışişleri'nden AB İlerleme Raporu'na tepki
AK Parti'den CHP'ye FETÖ yanıtı
Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yönelik sözlerine Mahir Ünal'dan yanıt geldi.