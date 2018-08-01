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HDP'den PKK saldırısına kınama

HDP'den PKK saldırısına kınama.16218
  • Giriş : 01.08.2018 / 12:15:00

Halkların Demokratik Partisi, PKK saldırısı hakkında açıklama yaptı.

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Halkların Demokratik Partisi, eli kanlı terör örgütü PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve bebeği ile ilgili açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'nın koyduğu ifade edilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

HDP de saldırı üzerine, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı bir kınama yayınladı.

"Üzüntümüz büyük" başlığı taşıyan kınama mesajı şöyle:

"Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır."

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