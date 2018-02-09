HDP eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunu protesto etmek bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalışan isimler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı Kemalbay da var.
Operasyonun İstanbul ayağında ise HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları tespit edilen terör örgütü PKK/ KCK üyesi 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.
Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.
Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.
HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlılar aranıyor.
Zanlıların, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.
İSTANBUL'DAKİ OPERASYONDA PROF. DR. ONUR HAMZAOĞLU GÖZALTINA ALIND
İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Hamzaoğlu'nun Ankara'da başlatılan soruştarma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
HABERTURK
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