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HDP eski Milletvekili Mehmet İlhan gözaltında

HDP eski Milletvekili Mehmet İlhan gözaltında.18868
  • Giriş : 27.02.2018 / 17:37:00

Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Mehmet Emin İlhan, gözaltına alındı.

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Büyüyen Beşik

Ağrı ve Van'da düzenlenen operasyonlarda Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Mehmet Emin İlhan 'terör örgütü üyesi' olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında, İlhan, Keklik ve Öztürk'ün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine Ağrı ve Van'da söz konusu illerin emniyet müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, İlhan, Keklik, Öztürk ve diğer 3 kişi gözaltına alındı. Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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