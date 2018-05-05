HDP Genel Başkanı'nın pasaportuna el konuldu
Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Sezai Temelli'ye büyük şok. Yurt dışına çıkmak için hazırlanan ve Atatürk Havalimanı'na gelen HDP Eş Genel Başkanı'nın pasaportuna el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli'ye bildirdi. Bunun üzerine Sezai Temeli'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.
HÜRRİYET
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