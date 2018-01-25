HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu beraat etti
'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' suçundan yargılanan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu beraat etti.
Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Kerestecioğlu katılmazken avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, olay tarihinde düzenlenen eyleme ilişkin video kaydı izlendi.
Mahkeme Hakimi Gülperi Güneş, görüntülerin izlenmesinin ardından yaptığı görüntü tespitinde, yaklaşık 150 kişilik sadece kadınlardan oluşan bir grubun Kadıköy Boğa Meydanı'nda toplandıklarını, çeşitli dövizler taşıyan kadınların sloganlar attığını belirtti.
Gruptaki kadınların çoğunun görüntüsünün tespit edildiğini ancak kimliklerinin tespit edilemediğini belirten hakim Güneş, milletvekili olan Filiz Kerestecioğlu'nun grup içinde bulunduğu görülerek sadece onun hakkında kamu davası açıldığını kaydetti.
Sanık Kerestecioğlu'nun görüntülerde sadece 2 kez görüldüğünü kaydeden Hakim Güneş, birinde uyarı yapan polis memurları ile sözlü olarak tartıştığı, diğerinde de ifade özgürlüğü bulunmadığına dair kısa bir konuşma yaparak gruptan dağılmalarını istediğinin görüldüğünü, görüntülerde hiçbir şiddet eyleminin bulunmadığının tespit edildiğini tutanağa geçirdi.
Görüntü tespitine ilişkin beyanları sorulan sanık Kerestecioğlu'nun avukatları, bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.
Hakim Güneş, dosya kapsamı ve bu aşamaya kadar toplanan deliller dikkate alınarak, sanığın savunmasının alınmasından vazgeçilmesine karar verildiğini tutanağa yazdırdı.
Esasa ilişkin savunmaları sorulan Kerestecioğlu'nun avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, yapılan yargılama sonucunda sanık Kerestecioğlu'na yakıştırılan eylemin yasal koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 Şubat 2016'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden oluşturulan bir organizasyonun, Kadıköy Altıyol Boğa Meydanı'nda toplanıp eylem yapılacağı yönünde çağrılar yaptığı, şüpheli Filiz Kerestecioğlu'nun da bu çağrıya icabet ettiği belirtilmişti.
Söz konusu meydanda, flama taşıyan 100'e yakın gösterici kadının, aralarında Kerestecioğlu'nun da bulunduğu halde toplanmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, grubun sloganlar attığı, pankartlar açtığı, araç ve yaya trafiğini aksattığı, emniyet görevlilerinin şüphelinin de aralarında bulunduğu gruba dağılmaları konusunda uyarılarda bulundukları, buna rağmen grubun dağılmadığı anlatılmıştı.
İddianamede, şüpheli Filiz Kerestecioğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçunu işlediği ifade edilerek, 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
SABAH
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