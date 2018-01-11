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HDP için Ahmet Türk iddiası

HDP için Ahmet Türk iddiası.11758
  • Giriş : 11.01.2018 / 12:21:00

HDP Eş Genel Başkanlığı için Ahmet Türk'ün adı ön plana çıktı.

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Büyüyen Beşik

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağı açıklaması üzerine partide yeni arayış başladı. Eş başkanlık için adı geçen isimlerden Ahmet Türk, görev için sağlığının el vermeyeceğini belirtti.

Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için “ağabey formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DHA muhabirine konuştu.

Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongeransları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

Türk, HDP eski Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi.

Türk, şöyle konuştu: "Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünrüyorum."

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