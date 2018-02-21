HDP il başkanı dahil 7 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda sosyal medya hesabı üzerinden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili eleştirilerde bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karar sonrasında polis ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlenerek HDP ve DBP yöneticilerinin de aralarında bulundu 20 kişi gözaltına alınmıştı.
20 kişiden 6’sı dün adliyeye sevk edilmiş, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Farklı ve modern tasarıma sahip Koni Kırmızı Tulum ile davet stilinizi oluşturun.Üst kı...Emniyetteki işlemleri tamamlanan, HDP Eski Kocaeli İl Başkanı M.A.’nın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 7 HDP ve DBP’li yönetici de bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
TRT
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