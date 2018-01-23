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HDP İzmir İl Başkanı gözaltında

HDP İzmir İl Başkanı gözaltında.16218
  • Giriş : 23.01.2018 / 09:45:00

Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir gözaltına alındı.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye yönelik Afrin'de dev harekat devam ederken, ülkede örgüte destek verdiği iddia edilen Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir gözaltına alındı.

İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yakalama ve arama kararı sonrasında Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçeleri ile Manisa Denizli’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında HDP İl Başlanı Çerkez Aydemir’in de olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramada 1 av tüfeği çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Yine aynı gerekçe ile 22 ocak akşam saatlerinde toplu ulaşım araçlarında ve halkın toplu olarak kullandığı alanlarda terör örgütü propagandası yaparak bunu kayda alıp kendi sitelerinden yayın yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin Bornova Küçük Park'ta eylem yapacağı duyumu alınması üzerine şüpheliler eylem yapamadan yakalandı. Bu kişlerle birlikte gözaltı sayısının 23 olduğu bildirildi.

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