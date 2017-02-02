HDP'li 2 milletvekili Silivri'ye sevk edildi
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Silivri Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında salı günü tutuklanan HDP Kars Millletvekili ve Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş İstanbul Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Havayoluyla İstanbul'a gönderilen Bilgen ve Beştaş geçici olarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Bilgen ve Beştaş'ın tutuklanmasıyla tutuklu HDP milletvekili sayısı 12'ye yükselmişti.
TUTUKLU BULUNAN VEKİLLER VE KALDIKLARI CEZAEVLERİ
-Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, (Edirne F Tipi Cezaevi)
-Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan (Silivri Cezaevi)
-Siirt Milletvekili Besime Konca (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Hakkari Milletvekili Selma Irmak (Silivri Cezaevi)
-Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan (Edirne F Tipi Cezaevi)
-Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan (Silivri Cezaevi)
-Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Şırnak Milletvekili Ferhat Encü (Kocaeli F Tipi Cezaevi)
-Kars Milletvekili Ayhan Bilgen (Silivri Cezaevi)
-Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş (Silivri Cezaavi)
HABERTURK
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