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HDP'li Altan Tan'a 15 yıl hapis cezası!

HDP'li Altan Tan'a 15 yıl hapis cezası!.17580
  • Giriş : 16.01.2018 / 17:50:00

HDP'li vekil Altan Tan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Sepet Beşik

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'li vekil Altan Tan için kararını verdi. Tan hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Tan katılmazken, avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, Tan'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davanın esası ve mütalaaya karşı savunma yapması için Tan’ın avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi

TRT

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