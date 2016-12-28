Facebook Twitter Rss

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi.14009
  • Giriş : 28.12.2016 / 15:55:00

Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır'a getirilen ve sağlık kontrollerinden geçirilen Tuğluk'un emniyetteki ifadesinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Hakan Şükür'den olay Galatasaray mesajı!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.

AK Parti Binali Yıldırım başkanlığında toplandı

AK Parti Binali Yıldırım başkanlığında toplandı

AK Parti, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

 

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan mahkemeye zorla getirilecek.

Cumhurbaşkanı böyle tepki verdi!

Cumhurbaşkanı böyle tepki verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o görüntüleri izlerken şaşkınlığını gizleyemedi.

 

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli anlar yaşanıyor.

Başbakan ile Bahçeli görüştü

Başbakan ile Bahçeli görüştü

Kastamonu'dan dönüşü geciken Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli 45 dakika görüştü


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya