HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Diyarbakır'a getirilen ve sağlık kontrollerinden geçirilen Tuğluk'un emniyetteki ifadesinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
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