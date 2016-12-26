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HDP'li Aysel Tuğluk gözaltında

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltında.14009
  • Giriş : 26.12.2016 / 10:02:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 10:04:05

HDP'li başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un gözaltına alındığı öğrenildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında HDP'li Aysel Tuğluk'un gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, hakkında gözaltı kararı bulunan Aysel Tuğluk'un evine bu sabah saatlerinde baskın yaptı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.  

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