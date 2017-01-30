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HDP'li Baluken tahliye edildi!

HDP'li Baluken tahliye edildi!.18028
  • Giriş : 30.01.2017 / 15:51:00
  • Güncelleme : 30.01.2017 / 15:51:59

Bir süre önce tutuklanarak cezaevine konan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Balüken hakkında tahliye kararı verildi.

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HDP Diyarbakı Milletvekili İdris Balüken çıkarıldığı mahkeme sonucunda tahliye edildi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter'dan "Grup Başkanvekilimiz İdris Baluken serbest" açıklaması yaptı.

Geçen 4 Kasım'da tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlandı. HDP Milletvekilleri ve avukatların hazır bulunduğu duruşmaya Baluken, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katılarak savunma yaptı.

Kararına açıklayan mahkeme, Baluken'in adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye kararına, karartılacak delil olmaması, milletvekili olması ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu vekillere ilişkin kararını gerekçe gösterdi.

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