HDP'li Baluken yakalama kararı çıkarıldı
HDP'li vekil İdris baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Baluken, 4 Kasım'da tutuklanmış, çıkarıldığı ilk duruşmada 30 Ocak'ta ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Terör örgütü üyeliği ve Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Milletvekili İdris Baluken, 30 Ocak günü görülen ilk duruşmada, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararı gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine savcılık yargılamanın yapıldığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üst mahkemesi konumunda olan Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, Baluken'in tekrar tutuklanmasını istedi. Talebi değerlendiren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
DİĞER HABERLER
Başbakan Binali Yıldırım Malta'ya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Resmi ziyaret kapsamında Malta'ya geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan iç savaş açıklaması
Kılıçdaroğlu, katıldığı programda Türkiye gündemine dair birçok konuda görüş bildirdi.
Bozdağ'dan Almanya'ya çok sert tepki
Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'ya uyguladığı politika nedeniyle tepki gösterdi.
Kampanyada AK Parti-MHP birliği
AK Parti ile MHP'nin ortak kampanya yürüteceği iddialarına Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi.