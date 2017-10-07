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HDP'li başkanın eşine FETÖ gözaltısı

HDP'li başkanın eşine FETÖ gözaltısı.16218
  • Giriş : 07.10.2017 / 15:27:00

HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi gözaltına alındı.

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Büyüyen Beşik

HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın iletişim sistemi olan ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Değişik meslek gruplarından zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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