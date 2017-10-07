HDP'li başkanın eşine FETÖ gözaltısı
HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın iletişim sistemi olan ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Değişik meslek gruplarından zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
TRT
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