Facebook Twitter Rss

HDP'li Baydemir'e hapis cezası!

HDP'li Baydemir'e hapis cezası!.14761
  • Giriş : 05.10.2017 / 16:36:00

Halkların Demokratik Partisi Osman Baydemir ile ilgili karar belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Halkların Demokratik Partisi Osman Baydemir'in 'Kamu görevlisine görevi başında hakaret ettiği' gerekçesiyle hakkında açılan dava sonuçlandı. Baydemir 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu 2012 yılında mitingin yasaklanması nedeniyle gittiği valilik önünde polislere “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Baydemir katılmazken, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Yalçındağ’ın yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Osman Baydemir’e 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Baydemir’in hapis cezası ertelenmezken avukatların kararı temyiz edeceği öğrenildi.

TÜRKİYE

Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti!

Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi öldü!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi öldü!

Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi öldü!

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ceset görüntülerini yayan gözaltında

Ceset görüntülerini yayan gözaltında

Vatan Şaşmaz'ın cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

 

İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da PKK propangası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Emrah Serbest 112'yi reddetmiş

Emrah Serbest 112'yi reddetmiş

Ünlü yazar Emrah Serbes ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

 

Şehit savcı soruşturmasında gelişme!

Şehit savcı soruşturmasında gelişme!

Makamında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili soruşturmada gelişme kaydedildi.

Batman'da büyük patlama: 8 kişi yaralandı

Batman'da büyük patlama: 8 kişi yaralandı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir patlama meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya