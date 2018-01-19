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HDP'li Baydemir gözaltına alındı

HDP'li Baydemir gözaltına alındı.14761
  • Giriş : 19.01.2018 / 17:48:00

HDP'li Osman Baydemir, Genel Merkez çıkışında gözaltına alındı.

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Halkların Demokratik Partisi Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Genel Merkez çıkışında gözaltına alındı. Baydemir'in Demirtaş'ın görevi bırakacağı açıklamasından sonra aday olacağı açıklanmıştı.

Baydemir’in Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile yargılandığı bir dosyadan dolayı İdil Asliye Ceza Mahkemesi’nin talimatı ile gözaltına alındığı ifade edildi. Baydemir'in Ankara'da talimatla ifade vermesinin ardından serbest bırakılması bekleniyor.

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