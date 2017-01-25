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HDP'li Baydemir ve Yıldırım gözaltına alındı

HDP'li Baydemir ve Yıldırım gözaltına alındı.8440
  • Giriş : 25.01.2017 / 14:45:00

HDP'li Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gözaltına alındı.

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HDP'li Milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gözaltına alındı.

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