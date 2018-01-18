HDP'li Behçet Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı..
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 6 dosya birleştirildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ’terör örgütüne yardım’ ve ’örgüt propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, 20 Şubat 2017 tarihinde Ankara’ya gitmek isterken Adıyaman Havalimanında gözaltına alındı. Mahkemeye zorla getirilen Behçet Yıldırım daha sonra serbest bırakıldı. Yıldırım, 21 Temmuz 2015 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde operasyon yapan askerlere engel olduğu (canlı kalkan) gerekçesiyle ‘terör örgütüne yardım’ suçundan, değişik tarihlerde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne muhalefet suçlarından yargılandı. Mahkeme heyeti Yıldırım'a, Kömür Beldesi'ndeki olaylardan dolayı 4 yıl 2 ay, diğer suçlardan 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi. Behçet Yıldırım karara itiraz için İstinaf Mahkemelerine başvuracaklarını belirtirken, kendisinin söz konusu olayda çatışmayı önlemek istediğini savundu.
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