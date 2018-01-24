HDP'li Bismil Baran tutuklandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Halkların Demokratik Partisi Bismil İlçe Başkanı Bismil Baran tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Baran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Sorgusunun ardından Baran, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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NTV
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