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HDP'li Bismil Baran tutuklandı

HDP'li Bismil Baran tutuklandı.16218
  • Giriş : 24.01.2018 / 17:15:00

Halkların Demokratik Partisi Bismil İlçe Başkanı Bismil Baran tutuklandı.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Halkların Demokratik Partisi Bismil İlçe Başkanı Bismil Baran tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan  soruşturma kapsamında gözaltına alınan Baran, emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye çıkarıldı.

Sorgusunun ardından Baran, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza  Hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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