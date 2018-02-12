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HDP'li Buldan ve Sırrı Süreyya'ya soruşturma

HDP'li Buldan ve Sırrı Süreyya'ya soruşturma.11382
  • Giriş : 12.02.2018 / 11:50:00

HDP'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı.

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HDP Kongresi'nde sarfedilen sözler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. HDP'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Zeytin Dalı operasyonu hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Dün Ankara Spor Salonu'nda  yapılan HDP 3. Olağan Kongresi'nde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı  Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması, örgüt propagandası içeren konuşmalar ile  Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kara propaganda içeren açıklamalar üzerine Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Kongrede Divan Başkanlığı yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı  Sürreyya Önder ve Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan hakkında "Terör örgütü  propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "suçu ve suçluyu  övmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kongrede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde  PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını  terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin  Dalı Harekatı aleyhinde açıklama yapan söz konusu isimler, operasyonda sivillerin  öldürüldüğünü iddia etmişlerdi.

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