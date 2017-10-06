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HDP'li Bursa İl Başkanı gözaltına alındı!

HDP'li Bursa İl Başkanı gözaltına alındı!.14818
  • Giriş : 06.10.2017 / 13:05:00

HDP'li Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün ve 8 kişi gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Halkların Demokratik Partisi Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün ve 8 kişi 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İl Başkanı Akgün ve 7 şüpheli gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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