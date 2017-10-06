HDP'li Bursa İl Başkanı gözaltına alındı!
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Halkların Demokratik Partisi Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün ve 8 kişi 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İl Başkanı Akgün ve 7 şüpheli gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
HÜRRİYET
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