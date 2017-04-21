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HDP'li Encü'nün davasında karar açıklandı

HDP'li Encü'nün davasında karar açıklandı.16218
  • Giriş : 21.04.2017 / 14:44:00

HDP Şırnak Milletvekili Encü'nün davasında karar açıklandı.

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Şırnak Cumhuriyet Basavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklu yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında karar açıklandı. Davada tahliye kararı çıkmadı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri 'terör örgüt propagandası yapma' iddiasıyla tutuklu yargılanan HDP Şırnak Milmletvekili Ferhat Encü'nün yargılanmasına devam edildi. Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen durduşmaya Encü, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevinde SEGBİS yoluyla katıldı. Duruşmadaya, Encü'nün yakınları, avukatları, HDP Şırnak Milletvekilli Aycan İrmez ve HDP ile DBP yöneticileri katıldı.

Encü savunmasında, mahkemeye ilk çıktığı günde de yargıya veremeyeceği hiç bir hesabın olmadığını söylediğini belirterek, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a yönelik sarf ettiği 'PKK'ye sırtını yaslıyordu, şimdi dört duvar arasında hangi duvara istiyorsa sırtını yaslasın' sözleri vardı. Bu söylem bile bizim hakkımızda nasıl karar alındığını açık bir şekilde gösteriyor. Burada yargıyı tartışmıyoruz. Maalesef bazı savcı ve hakimler iktidarın kontrolüne girmiş durumda" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nin avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, mahkemeye mütalaasını sunan savcı ise Ferhat Encü'nün, "Örgüt üyeliği"nden cezalandırılmasını istedi. karar için ara verenh mahkeme daha sonra duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.

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