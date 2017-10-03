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HDP'li eski vekil Hezer'in 7,5 hapsi istendi!

HDP'li eski vekil Hezer'in 7,5 hapsi istendi!.12820
  • Giriş : 03.10.2017 / 11:44:00

Halkların Demokratik Partisi eski vekili Tuğba Hezer Öztürk'ün 7,5 yıl hapsi isteniyor.

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Sepet Beşik

Terör soruşturması kapsamında savcılığa ifade için çağrılan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Halkların Demokratik Partisi eski vekili Tuğba Hezer Öztürk'ün 7,5 yıl hapsi isteniyor.

  Van Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de yapılan oylamayla milletvekilliği  düşürülen ve hakkında başka suçlardan yakalama kararı bulunan HDP'li Öztürk'ün  Batman'da 4 Nisan 2016'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale  getirilen PKK'lı Metin Şipal'in taziyesine katılmasıyla ilgili başlattığı  soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.  İddianamede Öztürk'ün, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar  hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Öztürk'ün terör örgütü mensubunun cenazesine katıldığının  kolluk görevlilerince de tespit edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, terörist cenazesine katılarak, cebir ve şiddet  kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle,  anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik,  ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü  bozmak, Türk devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet  otoritesini zaafa uğratmak veya ele geçirmek amacıyla kurulan ve bu amaçlar  doğrultusunda askeri ve sivil hedeflere yönelik birçok silahlı saldırı  gerçekleştiren ve buna devam eden terör örgütü PKK/KCK'nın şiddet ve tehdit  içeren eylemlerini meşru gösterecek şekilde propagandasını yapmıştır."

  Dokunulmazlığı kaldırılan eski Van milletvekili Öztürk'ün 19 Nisan  2016'da yurt dışına çıkış yaptığı, hakkında birçok yakalama emrinin bulunduğu  ancak aradan zaman geçmesine rağmen emirlerin infazının sağlanamadığı bildirilen  iddianamede, soruşturmaya konu eylem ve içeriğinin sabit olması sebebiyle  savunmasının soruşturmaya getirebileceği bir yeniliğin bulunmadığı, dosyada yer  alan delillerden atılı suçu işlediğinin belirlendiği ifade edildi.

  VEKLİLĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, "devamsızlık" nedeniyle 324  oyla milletvekilliğinin düşürülmesine karar verilen HDP'li TUĞBA HEZER Öztürk  hakkında, Van'da farklı suçlardan yargılandığı davalarda 2 kez ağırlaştırılmış  müebbet ve 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen ve yurt  dışında olduğu belirlenen HDP'li Öztürk'ün "Devletin birliğini ve ülke  bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı  ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak",  "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan  açılan davalarda yargılaması devam ediyor.

TRT

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