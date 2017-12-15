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HDP'li eski vekile 8 yıl 9 ay hapis cezası

HDP'li eski vekile 8 yıl 9 ay hapis cezası.16218
  • Giriş : 15.12.2017 / 17:28:00

HDP'li eski vekil Edibe Şahin'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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Beşik Modelleri

Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Edibe Şahin için karar verildi. Şahin'e terör örgütü olmak ve propaganda yapmak suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Şahin'in karar duruşması bugün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda yakınları ve avukatının hazır bulunduğu Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinden SEGBİS'le katıldı.

Mahkeme heyetinin hakkındaki suçlamaları okumasının ardından savunmasını yapan Şahin, suçlamaları kabul etmeyerek tutuklulu halinin de göz önünde bulundurularak beratini talep etti.

Şahin'in ardından söz alan avukatı Enver Erdal Şimşek de müvekkiline yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, Şahin'e örgüt üyesi olmak ve propaganda yapmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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