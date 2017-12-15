HDP'li eski vekile 8 yıl 9 ay hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Edibe Şahin için karar verildi. Şahin'e terör örgütü olmak ve propaganda yapmak suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Şahin'in karar duruşması bugün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda yakınları ve avukatının hazır bulunduğu Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinden SEGBİS'le katıldı.
Mahkeme heyetinin hakkındaki suçlamaları okumasının ardından savunmasını yapan Şahin, suçlamaları kabul etmeyerek tutuklulu halinin de göz önünde bulundurularak beratini talep etti.
Şahin'in ardından söz alan avukatı Enver Erdal Şimşek de müvekkiline yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, Şahin'e örgüt üyesi olmak ve propaganda yapmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Erdoğan: Son sözümüzü söylemedik
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu.
Nazlı Aka'dan CHP'ye sinyal!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Aylin Nazlı Aka ile ilgili gelişme yaşandı.
İYİ Parti'den ittifak teklifi!
İYİ Parti GİK Üyesi Nuri Okutan, 2019 seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu: Bu davanın sağı solu yok
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kudüs konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.
Çavuşoğlu: Anlaşma bu hafta imzalanabilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli: Kudüs'te büyükelçilik açılsın!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kudüs ile ilgili açıklama yaptı.