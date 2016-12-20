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HDP'li İdris Baluken'e 10 yıl hapis cezası

HDP'li İdris Baluken'e 10 yıl hapis cezası.18028
  • Giriş : 20.12.2016 / 15:44:00

HDP'li Milletvekili İdris Baluken hakkında 10 yıl hapis cezası istendi.

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HDP'li Baluken hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suç ve suçluyu övmek' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2012 yılında BDP'nin Elazığ İl Başkanlığı 2'nci olağan kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken hakkındaki iddianame tamamlandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 4 Kasım günü tutuklanarak Kandıra F Tipi Cezaevi'ne konulan Baluken hakkında 'Örgüt propagandası yapmak', 'Suç ve suçluyu övmek' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Baluken'in 2012 yılında BDP kongresinde yaptığı konuşmanın içeriğinin suç oluşturduğunu belirten savcı, şüphelinin konuşmasında Abdullah Öcalan için övücü sözler söylediğini kaydetti. Baluken'in PKK'ya karşı yapılan operasyonları protesto ettiğini belirten savcı, şüphelinin bölge farkı gözeterek toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa yönlendirdiği, kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini, bu şekilde de 'Terör örgütü propagandası' suçu işlediğini ifade etti. Baluken'in yargılamasının 21 Aralık günü Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

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