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HDP'li Konca'nın vekilliği düşürüldü

HDP'li Konca'nın vekilliği düşürüldü.14047
  • Giriş : 03.10.2017 / 16:21:00

HDP'li Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

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Halkların Demokratik Partisili Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

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