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HDP'li Milletvekili Irmak'a 1 yıl hapis cezası

HDP'li Milletvekili Irmak'a 1 yıl hapis cezası.14778
  • Giriş : 17.01.2018 / 17:21:00

HDP'li Milletvekili Selma Irmak'a 1 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

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Halkların Demokratik Partisi Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan 1 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında,  yargılandığı başka bir dava nedeniyle Kocaeli 1 No'lu Yüksek Güvenlikli F Tipi  Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan Irmak ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Savunmasını tercüman aracılığıyla Kürtçe yapan Irmak, üzerine isnat  edilen suçlamayı reddetti.

Verdiği kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun  işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, tehlikenin ağırlığı,  sanığın amacı ve kastının yoğunluğunu dikkate alarak "Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini alenen aşağılama" suçundan Irmak'a 1 yıl hapis cezası verilmesini  kararlaştırdı.

Sanığın kişiliği, geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışlarını  dikkate alarak cezasında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, yargılama sürecinde  sanığın pişmanlık ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatinin oluşmadığını gerekçe  göstererek Irmak'ın cezasını ertelemedi.

Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta 14-15 Kasım 2015'te terör örgütü  PKK güdümünde yayın yapan televizyondaki programa telefonla bağlanan Irmak,  konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini vahşet yapmakla" suçladığı için  hakkında dava açılmıştı.

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