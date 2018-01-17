HDP'li Milletvekili Irmak'a 1 yıl hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan 1 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.
Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, yargılandığı başka bir dava nedeniyle Kocaeli 1 No'lu Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan Irmak ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
Savunmasını tercüman aracılığıyla Kürtçe yapan Irmak, üzerine isnat edilen suçlamayı reddetti.
Verdiği kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı ve kastının yoğunluğunu dikkate alarak "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan Irmak'a 1 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Sanığın kişiliği, geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezasında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, yargılama sürecinde sanığın pişmanlık ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatinin oluşmadığını gerekçe göstererek Irmak'ın cezasını ertelemedi.
Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta 14-15 Kasım 2015'te terör örgütü PKK güdümünde yayın yapan televizyondaki programa telefonla bağlanan Irmak, konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini vahşet yapmakla" suçladığı için hakkında dava açılmıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
Meclis'e Bedelli askerlik başvurusu
TBMM Dilekçe Komisyonu'na bedelli askerlik için başvuru yapıldı.
AK Parti ile MHP görüşmesi yarın!
AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki görüşme için tarih verildi.
Erdoğan: Trump'ı aramayı düşünmüyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.