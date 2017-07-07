HDP'li Milletvekili Irmak'a 52,5 yıl hapis!
4 Kasım tarihinde tutuklanan Halkların Demokratik Kardeşliği Partisi Milletvekili Selma Irmak hakkında, 'Terör örgütü yöneticiliği' ve 6 kez 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 52.5 yıl hapis cezası isteniyor.
HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın yargılanmasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına Silivri Cezaevi'nde bulunan Selma Irmak SEGBİS sistemi ile katılırken, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Leyla Birlik, İmam Taşçıer, Ziya Pir ve Nihat Akdoğan salondan izledi.
Duruşmada savcı mütalaasında PKK/KCK terör örgütünün çağrısı üzerine başlatılan özyönetim ilanları ile hendek ve barikat eylemlerine dikkat çeken savcı, Selma Irmak'ın çatışmaların devam ettiği 27 Aralık 2015 tarihinde, DTK Eş Başkanı sıfatı ile özyönetime ilişkin 14 maddelik bir bildirge okuduğunu kaydetti. Sanık hakkında hazırlanan iddanamede 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ceza isteminde bulunulduğunu belirten savcı, Irmak'ın eylemlerinin bütün halinde 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçunu oluşturduğunu kaydetti. Irmak'ın yaptığı 6 ayrı basın açıklamasında terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini överek meşrulaştırdığını anlatan savcı, sanığın 'Zincirleme şekilde basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçunu da işlediğini belirtti. Selma Irmak'ın belirtilen suçlardan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından ise beraatini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
MİLLİYET
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