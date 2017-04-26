HDP'li milletvekilinin tahliyesine itiraz edildi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tahliyesine itiraz edildiği, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ise bir üst mahkeme tarafından reddedildiği ortaya çıktı.
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 21 Nisan günü tahliye edilemisine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edildi. Dosyayı değerlendiren üst mahkeme konumundaki 1'nci Agir Ceza Mahkemesi, tahliye kararında herhangi bir isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle, savcılığın talebini oybirliği ile reddetti.
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