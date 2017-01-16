Facebook Twitter Rss

HDP'li Nursel Aydoğan'a 103 yıl hapis!

HDP'li Nursel Aydoğan'a 103 yıl hapis!.10521
  • Giriş : 16.01.2017 / 15:08:00

HDP Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 103 yıl hapis cezası istendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


HDP'li Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 'Örgüte üye olmak', 14 defa 'örgüt propagandası yapmak', 2 kez '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 2 kez 'Suç ve Suçluyu Övme' suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan hakkında hazırlanan iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'dan PKK/KCK'nın 'Türkiye Meclisi' olarak söz edilirken, DTK ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 yılında soruşturma başlattıldığı belirtildi. İddianamede, bu soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Konukevi'ndeki DTK binasında yürütülen faaliyetler ve kapanan BDP il binasında yapılan DTK kongresindeki konuşmaların, mahkeme kararı ile teknik ve fiziki takibe alındığı ktaydedildi. İddianamede, bu takibe takılan dönemin BDP Eş Genel Başkanı olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı HDP'li Milletvekillerinin konuşmalarına da yer verildi.

Nursel Aydoğan, geçtiğimiz günlerde yargılandığı bir davada 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir'de yasak aşk katliamı! 3 kişi öldü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor

Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor.

Hükümetten erken seçim açıklaması

Hükümetten erken seçim açıklaması

Numan Kurtulmuş, erken seçim haberlerine açıklık getirdi.

 

Çavuşoğlu, Kırgız bakan ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Kırgız bakan ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdildaev'i aradı.

Erdoğan oraya ilk kez gidecek

Erdoğan oraya ilk kez gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor.

 

Saffet Sancaklı'nın eşi yoğun bakımda

Saffet Sancaklı'nın eşi yoğun bakımda

MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi intihara teşebbüs etti.

Referandum 2 Nisan'da

Referandum 2 Nisan'da

Bu sene içerisinde yapılacak referandum oylaması için bütün planlar 2 Nisan üzerine kuruluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya