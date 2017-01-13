HDP'li Nursel Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a hapis şoku. Aydoğan, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu: Oturduğun ego makamı değil
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden hükümete ve Erdoğan'a yüklendi.
CHP'li vekil Tanal, Meclis'e köpek getirdi!
Burnunu kıran vekilin adını verdi!
Meclis'te çıkan kavgalarda yaralanan AK Partili Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.
Gökçek, Trump'ı Erdoğan'a benzetti
Melih Gökçek, ABD'nin yeni başkanı ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
CHP'li Altay, Bahçeli'ye 'saray yaveri' dedi
Yüksekdağ'a müebbet hapis istemi!
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için müebbet hapis cezası istendi.