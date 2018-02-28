HDP'li Selma Irmak'ın hapis cezası onandı
Halkların Demokratik Partili Selma Irmak'ın 'Terör örgütü propangansı yapmak' suçundan verilen hapis cezası onandı.
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