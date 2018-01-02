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HDP'li Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis!

HDP'li Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis!.58553
  • Giriş : 02.01.2018 / 15:31:00

Eski Halkların Demokratik Partisi Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası verildi.

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Eski Halkların Demokratik Partisi Van Milletvekili Aysel Tuğluk için karar verildi. Mahkeme 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli F Tipi  Kapalı Cezaevi önündeki izinsiz gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yargılandığı  davada, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek"  suçundan, 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.  Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık  Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı.

Sanık Tuğluk, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini,  üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.  Sanık avukatı Tan da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek,  beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Aysel Tuğluk'u, "2911 Sayılı Kanuna aykırı  toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapse  mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TRT

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