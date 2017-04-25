HDP'li Uca için karar çıktı!
15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında getirilen 'zorla getirilme' kararı gereğince gözaltına alındı. Uca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı 6 ayrı basın açıklaması, yürüyüş ve yaptığı konuşma nedeniyle ’Terör örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi. Bir önceki celse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan HDP Milletvekili Feleknas Uca, bugün öğlen saatlerinde evinin önünde gözaltına alınarak, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına getirildi.
Duruşmada Kürtçe savunma yapan Uca, halkın iradesi il 7 Hazıran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili seçildiğini belirterek, "Hayatım boyunca yıllarca bu halkın özgürlüğü, barış, kardeşlik ve demokrasi için mücadele ettim. Yargılanmam hukuksuzdur ve kabul etmiyorum. Yaptığım konuşmalar nedeniyle yargılanıyorum. Avrupa Parlamentosu’nda 10 yıl parlamenterlik yaptım. Her zaman demokrasi ve barış için mücadele ettim. Bugün Türkiye’de örgüt üyeliği suçundan yargılanıyorum. Hayatımda hiç elime silah almadım. Silah ruhsatı bile almadım. Benim mücadelem demokrasi ve barış içindir. Her zaman Kürt sorununun barış içinde çözülmesini istedim. Türk ve Kürtlerin kardeşliği için demokrasi mücadelesi verdim. Dokunulmazlığım hukuksuz şekilde kaldırıldı. Eş Başkanlarımız, milletvekillerimiz ve binlerce parti üyemiz tutuklanmasına rağmen, barış, demokrasi ve kardeşlik için mücadele ediyoruz. Tüm iddiaları reddediyorum. Bir suç işlemedim. Sadece fikirlerimi söyledim. Bu yargılamanın durdurulmasını istiyorum" dedi.
Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine hükmetti. HDP’li Feleknas Uca ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
HÜRRİYET
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