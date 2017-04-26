HDP'li vekil Akdoğan'a tahliye
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Hükümetten flaş 1 Mayıs açıklaması
1 Mayıs'ta düzenlenecek kutlamalarla ilgili hükümetten açıklama geldi.
Sınır ötesinde 70 terörist öldürüldü!
Sınır ötesi operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonla ilgili açıklamada bulundu.
Taksim'de 1 Mayıs'a izin yok!
İstanbul Taksim Meydanı'ndan 1 Mayıs'ta kutlama yapılmasına izin çıkmadı.
Erdoğan suç duyurusunda bulunacak
Fransa'da hakkında yapılan skandal açıklama ile ilgili Erdoğan harekete geçti.