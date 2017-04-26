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HDP'li vekil Akdoğan'a tahliye

HDP'li vekil Akdoğan'a tahliye.13383
  • Giriş : 26.04.2017 / 14:19:00

HDP Milletvekili Nihat Akdoğan'ın tahliye edildiği açıklandı.

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Tutuklu yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tahliye edildi.

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