HDP'li vekil Alican Önlü hakkında soruşturma
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu hakkında şoke eden paylaşımlarda bulunan HSP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında terör propagandası soruşturması başlatıldı.
HDP'li Önlü, sosyal medyadan, ''Türk Devleti, Afrin'e saldırıyor; çünkü Kürtlere ve Kürt kazançlarına aykırı" paylaşımında bulunmuştu.
NTV
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