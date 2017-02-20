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HDP'li vekil Behçet Yıldırım gözaltına alındı

HDP'li vekil Behçet Yıldırım gözaltına alındı.14190
  • Giriş : 20.02.2017 / 10:49:00

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alındı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yıldırım'ın gözaltına alınma gerekçesi 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' olarak açıklandı.

Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davalara katılmadığı için geçen hafta hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, bu sabah Ankara'ya gitmek istediği havaalanında gözaltına alındı.

Polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yıldırım, gözaltına alındığını ise sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından; 'Adıyaman Havalimanında gözaltına alınıyorum' paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.

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