HDP'li vekil beraat etti
5 yıla kadar hapis istenen HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında beraat kararı verildi. Erdoğmuş 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanıyordu.
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