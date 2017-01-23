Facebook Twitter Rss

HDP'li vekil beraat etti

HDP'li vekil beraat etti.15053
  • Giriş : 23.01.2017 / 11:16:00

HDP'li vekil Nimetullah Erdoğmuş hakkında beraat kararı verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


5 yıla kadar hapis istenen HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında beraat kararı verildi. Erdoğmuş 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanıyordu.

Nejat İşler o dizi ile ekranlara dönüyor!

Esad rejimi ile görüşmeyi reddetti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP referandum mitinglerine başlıyor

CHP referandum mitinglerine başlıyor

CHP anayasa değişikliğine 'hayır' için mitinglere başlıyor.

İşte AK Parti'nin referandum sloganı

İşte AK Parti'nin referandum sloganı

AK Parti'nin referandumda kullanacağı yeni sloganı belli oldu.

 

TBMM tatile giriyor

TBMM tatile giriyor

TBMM Genel Kurulu 7 Şubat'a kadar çalışmalarına ara veriyor.

Erdoğan'dan 'anket' açıklaması!

Erdoğan'dan 'anket' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisi öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

 

İşte mitinglerin başlayacağı tarih

İşte mitinglerin başlayacağı tarih

Başbakan Binali Yıldırım, referandum için mitinglerin ne zaman başlayacağını açıkladı.

Erdoğan ve Başbakan cenaze töreninde

Erdoğan ve Başbakan cenaze töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya