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HDP'li vekil Erdoğmuş'a 5 yıl hapis istemi

HDP'li vekil Erdoğmuş'a 5 yıl hapis istemi.31199
  • Giriş : 09.01.2017 / 12:27:00

HDP'li Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında 5 yıl hapis istendi.

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Savcı, eski müftü milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında kararını verdi. Erdoğmuş'un 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Erdoğmuş, Diyarbakır'da cuma namazında verdiği hutbede 'örgüt propagandası' yaptığı iddiası ile dava açılmıştı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Erdoğmuş'un 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş katılmazken, avukatı hazır bulundu. Yapılan yoklama ve iddianamenin okunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Eski Müftü milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un kıldırdığı Cuma namazına dikkat çeken savcı, sanığın hutbe sırasında söylediği "Hemen birkaç adım ötesinde Sur ilçesinde şu anda mağdurlar var, can pazarı var, ölüm var. Zulüm ve gaddarlık var. Biz yerimizde oturuyoruz ve Sur'da ölümler oluyor. Bizler ölümler içinde ayrımcılık yapmıyoruz. Bunlar bizim ölülerimizdir diğerleri de onların ölüleridir, bunlar dosttur, bunlar düşmandır diye ayrımcılık yapmıyoruz" sözleriyle, PKK'nın şiddet içeren yöntemlerini övdüğünü öne sürdü.

Erdoğmuş'un bu konuşma ile Sur'da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonları gayrımeşru gösterdiğini savunan savcı, konuşmanın bütününün düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğini kaydetti. Savcı, Nimetullah Erdoğmuş'un 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra söz hakkı verilen Erdoğmuş'un avukatları ise, savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatları savunma için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Milletvekili Erdoğmuş aynı soruşturma kapsamında ifade vermediği için Ankara'da gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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