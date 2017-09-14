Facebook Twitter Rss

HDP'li vekil gözaltına alındı!

HDP'li vekil gözaltına alındı!.16218
  • Giriş : 14.09.2017 / 11:05:00
  • Güncelleme : 14.09.2017 / 11:08:43

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Sibel Yiğitalp gözaltına alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp gözaltına alındı.

Bozdağ: ABD istihbaratında bu kadar bilgi yok

Hükümetten cenaze açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Muş'ta FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Muş'ta FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Muş'ta operasyonlar düzenlendi.

Başsavcılık'tan Aysel Tuğluk kararı

Başsavcılık'tan Aysel Tuğluk kararı

HDP'li Aysel Tuğluk ile ilgili Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi.

 

3 aylık karısını bıçakla öldürdü, beraatini istedi!

3 aylık karısını bıçakla öldürdü, beraatini istedi!

3 aylık karısını ayrılmak istediği için 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, 'Üzgünüm' deyip serbe

Gaziantep'te canlı bomba alarmı!

Gaziantep'te canlı bomba alarmı!

Canlı bomba olduğu belirlenen DEAŞ mensubu Gaziantep'te yakalandı.

 

Işın Karaca'nın eski eşi hırsızlıktan yakalandı

Işın Karaca'nın eski eşi hırsızlıktan yakalandı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi hırsızlıktan yakalandı.

O kebapçı için flaş iddia!

O kebapçı için flaş iddia!

Fatih Terim'le yaşadığı kavga ile gündeme gelen kebapçı için önemli bir iddia ortaya atıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya