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HDP'li vekil hakkında tahliye kararı verildi

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı verildi.18445
  • Giriş : 04.01.2017 / 16:00:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 16:00:20

HDP'li vekil Leyla Birlik hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

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4 Kasım'da tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

HDP soruşturması kapsamında Leyla Birlik'in ilk duruşması Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.

Silivri Cezaevinde bulunan HDP'li Birlik'in, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmada, mahkeme Birlik hakkında tahliye kararı verdi. Duruşmayı izleyen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Birlik hakkında verilen tahliye kararından sonra Birlik'in bugün Silivri cezaevinden tahliye edileceğini söyledi.

Leyla Birlik'in yargılandığı davada hazırlanan iddianamede, Birlik'in, 'terör örgütüne üye olma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme' suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan dün Şırnak'ta kontrol noktasında gözaltına alınan Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik ilgili işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

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