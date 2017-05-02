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HDP'li vekil hakkında tutuklama kararı

HDP'li vekil hakkında tutuklama kararı.10521
  • Giriş : 02.05.2017 / 10:31:00
  • Güncelleme : 02.05.2017 / 13:45:50

HDP'li vekil Nursel Aydoğan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın tahliyesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklama kararı verildi. HDP'li Aydoğan, 21 Nisan'da tahliye edilmişti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan ve dosyası yetkisizlik kararı ile Diyarbakır’a gönderilen HDP Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’örgüte üye olmak’, 14 defa ’örgüt propagandası yapmak’, 2 kez ’Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’, 2 kez ’Suç ve suçluyu övme’, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ’Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek’ suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Aydoğan, geçen 21 Nisan’da 4’üncü Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.

Aydoğan’ın tahliye edilmesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir üst mahkemeye itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydoğan’ın eylemlerinin bir bütün olarak terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğuna belirterek, hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Aydoğan’ın avukatları karara bir üst mahkeme olan 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söyledi.

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