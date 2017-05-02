HDP'li vekil hakkında tutuklama kararı
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın tahliyesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklama kararı verildi. HDP'li Aydoğan, 21 Nisan'da tahliye edilmişti.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan ve dosyası yetkisizlik kararı ile Diyarbakır’a gönderilen HDP Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’örgüte üye olmak’, 14 defa ’örgüt propagandası yapmak’, 2 kez ’Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’, 2 kez ’Suç ve suçluyu övme’, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ’Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek’ suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Aydoğan, geçen 21 Nisan’da 4’üncü Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.
Aydoğan’ın tahliye edilmesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir üst mahkemeye itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydoğan’ın eylemlerinin bir bütün olarak terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğuna belirterek, hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Aydoğan’ın avukatları karara bir üst mahkeme olan 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söyledi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rasim Ozan Kütahyalı, o davadan beraat etti!
Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım ile ilgili davadan beraat etti.
Sigara yasağı için dedektörlü önlem!
Sağlık Bakanı Akdağ, sigara yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı İbrahim Erkal'dan kötü haber geldi
Şarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili kritik bir açıklama geldi.